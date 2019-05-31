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«Обнаженный сосок» блогерши ввел в заблуждение пользователей сети

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Эбби Гилмор

Блогерша Эбби Гилмор (Abby Gilmore) запутала подписчиков снимком, на котором некоторые заметили, как им показалось, ее обнаженный сосок. Противоречивое фото женщина опубликовала у себя в Instagram.

На снимке Гилмор запечатлена в душе вместе с маленьким ребенком. Она держит мальчика на руках, прикрывая им грудь, однако часть юзеров посчитали, что увидели ускользнувшую от внимания матери деталь. «Я столько раз уже приближал изображение, и верю, что это сосок», — писал один из пользователей. «Вау, если у тебя такие соски после трех детей, ты везучая», — позавидовал другой.

Гилмор написала в комментариях, что это не сосок, а нога ребенка. Многие подписчики посмеялись над произошедшей путаницей и похвалили женщину за то, в какой она отличной форме. «Ты выглядишь просто потрясающе, хотя прошло так мало времени после родов!» — восхитилась Alysse Rt.

Гилмор — бывшая девушка звезды австралийского футбола Джейка Стрингера (Jake Stringer). В настоящий момент она ведет блог о материнстве в Instagram, где на нее подписано 109 тысяч человек.

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