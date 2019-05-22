Кошка посмотрела в два зеркала одновременно и запутала пользователей сети

Среди пользователей Reddit набрал популярность пост со снимком кошки, которая сидит напротив двух зеркал. Автору публикации стало любопытно, в какое именно из них, по мнению пользователей, смотрит животное.

Фотографию во вторник, 21 мая, опубликовал пользователь под ником vtopor. Комментаторы постарались разобраться в этой оптической иллюзии.

Некоторые предположили, что кошка на самом деле смотрит в большое зеркало, а маленькое — лишь отражает ее взгляд. Однако большинство юзеров сошлись во мнении, что животное может смотреть в любое из зеркал: это связано с особенностью строения кошачьих глаз.

Пользователь invaderquirk подчеркнул, что кошачьи радужки делят пополам глазное яблоко и находятся практически в самом центре глаза. Таким образом, под низкими углами наклона кажется, что они смотрят вниз, а под высокими — вверх. По его словам, «подобная техника используется при написании картин, где глаза будто смотрят на тебя».

В мае пользовательница Twitter Джорджия Дебелиус поделилась фотографией раздувшегося от аллергии кота, принадлежащего ее кузине. Многие увидели в нем внешнее сходство с Королем Ночи из сериала «Игра престолов».

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