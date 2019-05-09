Кот съел осу и обрел популярность в сети

Пользовательница Twitter Джорджия Дебелиус (Georgia Diebelius) поделилась фотографией раздувшегося от аллергии кота, принадлежащего ее кузине. Изображение питомца напомнило комментаторам множество известных личностей.

«Кот моей кузины съел осу, и я не могу дышать», — прокомментировала снимок Дебелиус.

Изображение раздутой морды сиамского кота получило почти 50 тысяч ретвитов и 166 тысяч лайков. Некоторые подписчики жалели питомца и делились снимками своих собак и кошек. Однако многие увидели в этом повод для шуток. «Не может быть того, что это реальная кошка, а не экран создания персонажа Skyrim», — иронизировал пользователь Ross Howard.

Наибольшее количество подписчиков принялись сравнивать кота с персонажами различных фильмов и актерами. Многие увидели в нем внешнее сходство с Королем Ночи из сериала «Игра престолов». Некоторые вспомнили, как персонаж Тигра из книги про Винни Пуха едва не проглотил пчелу.

Однако наибольший восторг вызвало предположение, что кот похож на актера Рона Перлмана, который стал известен благодаря роли Хеллбоя. «У этого кота та же энергия, что и у этой картинки», — заявил комментатор, выложив его фото.

Позднее Дебелиус выложила снимок кота после того, как у него спал отек. Так она попыталась успокоить встревоженных подписчиков.

Больше интересных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!