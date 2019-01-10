Таракан в аппетитной выпечке шокировал зрителей кулинарного шоу

Зрители аргентинского кулинарного шоу Morfi, todos a la mesa были шокированы появлением в эфире насекомого, похожего на таракана. Об этом сообщает сообщает Daily Mail.

Черный жук выполз из готового блюда, когда шеф-повар Сантьяго Джорджини попросил помощника продемонстрировать зрителям свежеиспеченную эмпанаду (жареный в жире пирог) с ветчиной и сыром.

Появление насекомого сопровождалось титром «Секрет идеальной эмпанады».

По всей видимости, шеф-повар не заметил произошедшего, так как находился в другой части студии. «Родри показывает, что такое настоящая эмпанада. Судя по всему, с действительно хорошей начинкой», — прокомментировал он. Через несколько секунд его помощник развернул пирог так, что насекомое пропало из кадра.

Поклонники шоу пришли в ужас от произошедшего. Некоторые предположили, что внутри деликатеса оказался не таракан, а муравей. Однако большинство замечали, что это неважно, так как подобное зрелище в любом случае отвратительно.

Ранее съемка телепередачи на российском канале ТВЦ была прервана из-за появления в студии черного кота. Гости шоу сочли этот казус символическим.

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