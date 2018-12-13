Нелепая встреча подруг детства в эфире телешоу озадачила зрителей

TheEllenShow / YouTube

Жительница штата Виджиния Брианна Край (Brianna Cry) посетила популярное шоу Эллен Дедженерес, чтобы встретить давно потерянную подругу, но в момент воссоединения девушки растерялись, что озадачило зрителей. Запись телеэфира доступна на YouTube.

Дедженерес попыталась сделать момент трогательным и спросила найденную подругу по имени Хайди, чувствует ли та особую связь. Девушка пришла в замешательство и осторожно объяснила, что «дружба» длилась один день.

Зрители заметили, что девушки не испытывали особой радости при встрече. «Похоже, девушка не в восторге от встречи с давно потерянной подругой. Мне так жалко другую девушку. Ее просто оттолкнули в сторону», — написал один из зрителей.

Многих удивило, что в финале передачи Дедженерес подарила каждой из них чеки на десять тысяч долларов. Одна из пользователей Twitter заметила, что тоже могла так кого-то нибудь «найти», чтобы получить подобный сюрприз.

История стала популярной в сети из-за твита Край: она опубликовала свое детское фото с Хайди и попросила подписчиков помочь ей с поисками. Публикация набрала много ретвитов, и через 11 часов потерянная подруга нашлась. «Слышала, ты искала меня», — ответила ей девушка.

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