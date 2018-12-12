Член жюри обняла победителя телешоу и разгневала зрителей

Судья саудовской версии музыкального телешоу Pop idol, певица Вэйд (Waed), в финале конкурса обняла его победителя Ахмада Гасери (Ahmad Gaseri), чем навлекла гнев мужской части телезрителей.

Финал шоу транслировался в прямом эфире. Один из зрителей успел снять момент, когда радостная Waed, награждая победителя, ненадолго заключила его в объятия.

Мужчины заявили в соцсетях, что поведение Вэйд нельзя назвать достойным. «Что происходит с умами людей? Она должна понести ответственность за это», — писал пользователь с ником @ sn701501.

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Некоторые обвинили канал SBC, транслирующий шоу, в неуважении к устоям Саудовской Аравии. «Уважайте саудовское общество и репутацию страны», — призвал микроблогер @ bin_ahmad59

На защиту Вэйд встали женщины. Они отмечали, что в объятии не было пошлого подтекста, а Вэйд обняла певца «как сына».

Постоянные зрительницы программы возмутились тем, что сторонние наблюдатели набросились на члена жюри шоу, которое идет в эфире уже несколько месяцев. «Это шоу было в эфире в течение нескольких месяцев, и никто его даже не заметил, но внезапно вы все сфокусировались на этом фрагменте с Вэйд. Теперь они играют свою любимую роль, призывая ее наказать. Единственное, на что они способны», — заключила @R0ooo010 в Twitter.

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