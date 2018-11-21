Саудовскую Аравию обвинили в пытках женщин

Власти Саудовской Аравии, предположительно, пытали женщин-активисток. Такие обвинения выдвинули правозащитные организации, передает CNN.

По данным Amnesty International, нескольких женщин лишили свободы без предъявления обвинений в мае 2018 года. Их сексуально домогались, пытали и оказывали на них давление другими способами.

Согласно показаниям трех жертв, их сажали на электрический стул и избивали палками. Женщины также рассказали, что после произошедшего они не могли ходить и нормально стоять, у них тряслись руки, а на теле оставались следы побоев. Одна из пострадавших несколько раз пыталась покончить с собой в тюрьме.

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Организация Human Rights Watch опубликовала аналогичный доклад. В нем приведены те же показания, что и в материале Amnesty International.

Как отмечает телеканал, правительство Саудовской Аравии обвинение отвергло. «Законодательство Королевства Саудовской Аравии не допускает использования пыток. Любой подследственный, будь то мужчина или женщина, проходит через стандартные юридические процедуры под управлением прокурора», — говорится в комментарии, полученном телеканалом.

«Шокирующие сообщения о пытках, сексуальных домогательствах и других формах неподобающего обращения появились спустя несколько недель после известий об убийства Джамаля Хашкуджи, и, если они подтвердятся, покажут, как саудовские власти нарушают права человека», — отметила глава центра исследований ближнего Востока Amnesty International Линн Маалуф (Lynn Maalouf).

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Журналист Джамаль Хашкуджи, активно критиковавший наследного принца Мухаммеда бин Салмана Аль Сауда, пропал 2 октября на территории консульства Саудовской Аравии в Турции. Власти признали его смерть лишь через 18 дней. Глава МИД королевства заверил, что кронпринц, с которым журналисты связывают 15 подозреваемых в убийстве, не был в курсе операции.

Ранее Мухаммед бин Салман провел ряд социальных и экономических реформ: разрешил женщинам королевства водить автомобиль без сопровождения мужчин, открыл кинотеатры и пообещал уравнять зарплаты женщин и мужчин.

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