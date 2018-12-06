Нурмагомедова сочли сексистом за совет девушкам-бойцам

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов дал совет девушкам-бойцам, что вызвало негативную реакцию в социальных сетях. Пользователи Twitter услышали в словах россиянина проявления сексизма.

«Комментарий Хабиба звучит как нечто полувековой давности», — с такой подписью ответ Нурмагомедова был опубликован в популярном Twitter-аккаунте о единоборствах MMA Bible.

Материалы по теме Орел взлетел Нурмагомедов на вершине. Кому по силам это изменить?

«Причем тут религия? У меня друг-мусульманин, мы вместе тренируемся и он очень поддерживает девчонок-бойцов в нашем зале», — написал erin christopher.

«Хабиб — сексист. Надеюсь, его кто-нибудь побьет», — написал bullixm.

«К сожалению, сексизм побеждает. Я была разочарована таким ответом. Но это было ожидаемо, учитывая взгляды Хабиба», — автор этого комментария также утверждает, что именно она задала вопрос Нурмагомедову о девушках бойцах.

5 декабря Нурмагомедов выступал в Саудовской Аравии. Спортсмен ответил на вопрос девушки из зала о том, какой бы он совет дал женщинам, которые стремятся попасть в MMA. «Для женщин у меня есть отличный совет: будьте бойцами у себя дома. И еще один совет: всегда добивайте мужа. Бейте его сильно», — сказал Нурмагомедов.

30-летний боец известен своими традиционными взглядами. Нурмагомедов не приемлет употребления алкоголя и был одним из тех, кто раскритиковал проведение в Дагестане рэп-концертов.

В послужном списке Нурмагомедова 27 побед и ни одного поражения. Он действующий обладатель чемпионского пояса в легком весе Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!