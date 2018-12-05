Нурмагомедов дал девушкам-бойцам совет по семейным отношениям

Российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов дал совет девушкам-бойцам. Видео беседы спортсмена с болельщиками, в ходе которой прозвучала реплика, появилось на YouTube-канале REDFURYMMA.

«Для женщин у меня есть отличный совет: будьте бойцами у себя дома. И еще один совет: всегда добивайте мужа. Бейте его сильно», — сказал Нурмагомедов.

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В данный момент лучшие условия для выступлений женщин-бойцов созданы в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), действующим чемпионом которого является Нурмагомедов. В промоушене существуют четыре женских весовых категории, в которых выступают 99 спортсменок. В России женские бои на высоком уровне не проводятся. В ведущих отечественных промоушенах (Fight Nights, M-1 и Absolute Championship Berkut (ACB), недавно объединившегося с World Fighting Championship Akhmat (WFCA)) отсутствуют женские дивизионы.

Нурмагомедов известен резонансными высказываниями по разным поводам. В сентябре боец поддержал отмену концерта Егора Крида в Махачкале и вступил в перепалку с Тимати. Позднее, в ноябре, спортсмен выступил против ночных клубов в Дагестане.

Нурмагомедов — чемпион UFC в легком весе. 6 октября на турнире UFC 229 он провел первую защиту титула, победив ирландца Конора Макгрегора болевым приемом. После поединка россиянин устроил драку с секундантами соперника. Атлетическая комиссия штата Невада, в котором проходил бой, продолжает расследование произошедшего.

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