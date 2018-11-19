Нурмагомедов выступил против ночных клубов

Российский боец смешанного стиля (MMA) Хабиб Нурмагомедов в Instagram-аккаунте выступил против ночных клубов в Дагестане.

«Полностью поддерживаю (общественного деятеля — прим. "Ленты.ру") Эльдара Иразиева. Вопрос моим землякам: какую пользу приносят нашему обществу эти ночные клубы?», — написал Нурмагомедов.

Ранее, 18 ноября Иразиев записал видеообращение, в котором предложил владельцам ночных клубов Дагестана закрыть свои заведения и на их месте открыть детские клубы. «Вы деньги зарабатываете, а другие страдают. Алкоголь рекою, развратные женщины. В итоге перестрелка, драка и так далее», — заявил он.

Инициатива поступила после убийства лейтенанта Росгвардии в ночном клубе Best в Махачкале. По информации «Интерфакса», в совершении преступления подозревается чемпион мира по рукопашному бою.

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