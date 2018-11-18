Чемпион мира по рукопашному бою расстрелял отдыхающих в Махачкале

В Дагестане застрелен лейтенант Росгвардии. В убийстве подозревают чемпиона мира по рукопашному бою, сообщает «Интерфакс».

Инцидент произошел, когда военнослужащий был не при исполнении и отдыхал с друзьями в ночном клубе Best в Махачкале. «Между пьяными молодыми людьми возник конфликт, — утверждает источник агентства. — В результате один из них вытащил пистолет и расстрелял двоих своих обидчиков».

Материалы по теме Кавказский полдень Дуэль на табельном, кровная месть и стрельба в баре. Так живут силовики Кавказа

К прибытию скорой помощи лейтенант Росгвардии был мертв. Его знакомого доставили в реанимацию Республиканского ортопедо-травматологического центра в тяжелом состоянии. Он находится в сознании и дал показания следователям.

Стрелявший скрылся с места преступления, его разыскивают. По утверждению источников «Интерфакса», имя и фамилия подозреваемого установлены, он является чемпионом мира по рукопашному бою. Агентство не смогло получить официального подтверждения этой информации.

16 ноября сообщалось, что в дагестанском городе Хасавюрт задержан местный житель, который стажировался в астраханской футбольной команде «Звезда». Его подозревают в убийстве 78-летнего таксиста.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!