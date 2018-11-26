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Разоблачены главные мифы о скромности мусульманок

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Доцент кафедры философии и религии бостонского университета Лиз Букар (Liz Bucar) проанализировал три стереотипа мусульманской моды. Об этом сообщает The Independent.

Первым заблуждением Букар назвал общее для всех мусульманок понимание скромности в выборе одежды. По строгим правилам Ирана женщину могут арестовать за недостаточно прикрытое тело, однако современные мусульманки других стран позволяют себе носить рваные джинсы и футболки с графическим дизайном.

Более того, в исламской одежде индонезийцев популярны кристаллы и блестки, а турецкие женщины предпочитают удлиненные приталенные вещи с закрытой шеей.

Второй стереотип — мусульманки не экономят на одежде. По словам студентки Стамбульского университета коммерции Нур, общество вынуждает восточных женщин покупать брендовую одежду. Однако, замечает Нур, мусульманская мода не обязательно определяется высокой ценой.

Заключительное ошибочное убеждение — мусульманские женщины не оказывают влияния на общественные тренды. По результатам опроса 2017 года 50 процентов американцев не признают ислам частью основного общества. Тем не менее ложное мнение о мусульманках как об «аутсайдерах» постепенно начинает меняться, поскольку все чаще мусульманские дизайнеры признаются миром моды.

Ранее в ноябре в Саудовской Аравии женщины массово запротестовали против ношения традиционной мусульманской одежды абайи (длинное черное платье с рукавами). Согласно законам шариата, женщины должны носить «приличную и уважительную одежду, как и мужчины».

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