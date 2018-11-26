Разоблачены главные мифы о скромности мусульманок

Доцент кафедры философии и религии бостонского университета Лиз Букар (Liz Bucar) проанализировал три стереотипа мусульманской моды. Об этом сообщает The Independent.

Первым заблуждением Букар назвал общее для всех мусульманок понимание скромности в выборе одежды. По строгим правилам Ирана женщину могут арестовать за недостаточно прикрытое тело, однако современные мусульманки других стран позволяют себе носить рваные джинсы и футболки с графическим дизайном.

Более того, в исламской одежде индонезийцев популярны кристаллы и блестки, а турецкие женщины предпочитают удлиненные приталенные вещи с закрытой шеей.

Второй стереотип — мусульманки не экономят на одежде. По словам студентки Стамбульского университета коммерции Нур, общество вынуждает восточных женщин покупать брендовую одежду. Однако, замечает Нур, мусульманская мода не обязательно определяется высокой ценой.

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Заключительное ошибочное убеждение — мусульманские женщины не оказывают влияния на общественные тренды. По результатам опроса 2017 года 50 процентов американцев не признают ислам частью основного общества. Тем не менее ложное мнение о мусульманках как об «аутсайдерах» постепенно начинает меняться, поскольку все чаще мусульманские дизайнеры признаются миром моды.

Ранее в ноябре в Саудовской Аравии женщины массово запротестовали против ношения традиционной мусульманской одежды абайи (длинное черное платье с рукавами). Согласно законам шариата, женщины должны носить «приличную и уважительную одежду, как и мужчины».

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