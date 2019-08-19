Изумленная собственным видом кошка рассмешила пользователей сети

Пользователи Reddit пришли в восторг от фотографии кошки, сидящей в раковине напротив двух зеркал. Фотографию опубликовал пользователь под ником despisesunrise 19 августа.

Из-за косметического зеркала увеличительного кажется, будто голова кошки больше, чем на самом деле. Вероятно, кошка испугалась собственного вида, предположили некоторые комментаторы.

Пользователь werewolfgaming8 отметил, что испуганный взгляд кошки может быть связан с поведением фотографа. Другие юзеры согласились с ним, отметив, что на это также намекает наличие ножниц и щипчиков рядом с раковиной. YashistheNightfury заметил, что в первом зеркале взгляд кошки нормальный, а во втором его можно охарактеризовать междометием «мяуч» (сочетание звукоподражательного слова «мяу» и междометия «ауч», обозначающего удивление — «Лента.ру»).

Многие посчитали, что это одно из самых смешных фото кошек, что они когда-либо видели. Пользователь deevus сообщил, что от смеха из-за снимка разбудил свою девушку. «Когда я показал ей фото, то был прощен — она тоже хорошенько посмеялась», — добавил он.

Ранее сообщество изучало оптическую иллюзию с кошкой. Тогда пользователь под ником vtopor опубликовал снимок кошки напротив двух зеркал. Однако из-за ракурса юзеры не могли понять, в какое именно из них глядело животное.

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