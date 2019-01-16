Кошка поговорила со своим хозяином и умилила зрителей

Matt Burke / YouTube

Житель Флориды Мэтт Берк (Matt Burke) завязал разговор с собственной кошкой. Видео, на котором он здоровается с животным, а оно приветствует его в ответ, стало вирусным на YouTube и получило тысячи одобрительных оценок на Reddit.

Каждый раз, когда хозяин говорил кошке Hi, она отвечал шипением, в котором можно различить слово Hi. Ее попытки «поговорить» растрогали посетителей YouTube. Питомца осыпали нежными словами («сладкая малышка» и «милашка») и восхищались его усами. Кошку и ее хозяина назвали «слишком милыми». Из-за шипения животное сравнили со змеей, а звуки, которые оно издает, — с звуками паука из Minecraft.

За два дня видео собрало на YouTube больше 400 тысяч просмотров. Зрители попросили хозяина записывать больше роликов с его кошкой в главной роли.

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