Пес подвыл и случайно перепел хит Бритни Спирс

@matthardn / Twitter

Житель американского штата Арканзас разместил в Twitter короткий ролик со своей собакой, которая случайно воспроизвела проигрыш из песни Toxic Бритни Спирс.

«Только мне кажется, или Райли звучит так, словно он поет Бритни Спирс?» — спросил у подписчиков мужчина. Оказалось, что он далеко не единственный, кто нашел сходство между подвыванием и песней известной поп-исполнительницы. В результате «творчество» Райли за три дня собрало около 400 тысяч лайков и 150 тысяч ретвитов.

«Даже собаки знают, что Toxic — лучшая песня из когда-либо написанных», — предположил микроблогер с ником XYLØ. Некоторые отмечали, что Райли поет лучше, чем некоторые из представителей человечества.

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