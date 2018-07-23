Интернет и СМИ
 
Последние новости
Россияне взбунтовались против налога на интернет-покупки
Британец решил посмотреть на китов и умер
Уткин раскрыл детали ухода с Первого канала и последнего разговора с Эрнстом
В России разрешили следить за микроклиматом в СИЗО
Киев упрекнул украинского чемпиона за бой в России
Дамаск отреагировал на эвакуацию «Белых касок» из Сирии
Москвичи полюбили «Мерседесы»  
Слепнущий поляк две недели ехал на велосипеде ради последнего взгляда на море
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину
У людей нашли защиту от рака
Новости партнеров

Пес подвыл и случайно перепел хит Бритни Спирс

Перейти в «Мою Ленту»
@matthardn / Twitter

Житель американского штата Арканзас разместил в Twitter короткий ролик со своей собакой, которая случайно воспроизвела проигрыш из песни Toxic Бритни Спирс.

«Только мне кажется, или Райли звучит так, словно он поет Бритни Спирс?» — спросил у подписчиков мужчина. Оказалось, что он далеко не единственный, кто нашел сходство между подвыванием и песней известной поп-исполнительницы. В результате «творчество» Райли за три дня собрало около 400 тысяч лайков и 150 тысяч ретвитов.

«Даже собаки знают, что Toxic — лучшая песня из когда-либо написанных», — предположил микроблогер с ником XYLØ. Некоторые отмечали, что Райли поет лучше, чем некоторые из представителей человечества.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Семен Слепаков воспел котов в песне «Котозависимость»
Кот с человеческим ртом исполнил лиричную песню о доминировании
Беззубый кот воспел на манер Бродского прелести жизни в панельном доме
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0422 июля

«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»

Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
13:4122 июля

Telegram упал и быстро поднялся

09:1122 июля

В Казахстане после удара ножом умер игрок КВН

22:1120 июля

Блогера Мэддисона признали врагом Украины

Интернет и СМИ

Когда не хватает эмодзи

Россиянам нужны свои символы, и их необходимо выбрать прямо сейчас
10:4319 июля

Скандальный алгоритм по созданию фальшивых роликов со знаменитостями улучшили

15:3720 июля

Московский школьник произвел фурор в британском «Голосе» после провала в России

20:5620 июля

Угрозы «слить» интимные записи с веб-камер принесли шантажистам целое состояние

Интернет и СМИ00:0420 июля

После прочтения убить

Эта страна чуть не сломала интернет. Из-за него же она утонула в кровавых бойнях
17:3919 июля

Избивавшим детей ради лайков родителям запретили на этом зарабатывать

18:2420 июля

Создатель легендарной наркоплощадки впервые за несколько лет вышел на связь

08:0819 июля

Посетитель секс-шопа с полным пакетом покупок попал на карты Google

Россия
«Она просто перестала дышать — и все»
Россияне борются за право выбрать смерть вместо страданий
Будущие губернаторы ушли в заплыв
«А как без матюков?»
Мат проник в русский язык вместе с сексом. И сделал его богаче
«Этих денег хватит только на хлеб»
Советские пенсионеры жили, а не выживали. Так ли это на самом деле?
Патриарх Кирилл вручил Воробьеву православный орден
Добывшему видео пыток в ярославской колонии адвокату пришлось бежать из страны
На Камчатке медведи раскопали могилы на кладбище
Все материалы
Мир
Долина страха
Этих женщин жестоко насиловали буддисты. Теперь они умирают вместе с детьми
Дамаск отреагировал на эвакуацию «Белых касок» из Сирии
ИГ совершило крупнейшую за последние годы атаку в Ираке
Мормон устроил расстрел в церкви во время службы
Раскрыты причины мощной поддержки Трампа
Рекордная жара пришла в Японию и погубила десятки людей
Неизвестный открыл огонь по прохожим в Торонто
Все материалы
Бывший СССР
Олег ГазмановЛица нежелательной ориентации
Газманов, Кадыров, Бастрыкин. Кому и за что запрещают въезд в Прибалтику
«Вор в законе был чуть ли не в каждом дворе»
Криминальные авторитеты жили в Армении спокойно. Но у новой власти свои правила
Петерис СпрогисЛовушка дьявола
Епископ решил стать президентом Латвии. Ему помешала «рука Москвы»
Хорватов упрекнули в неуважении к украинскому прошлому
Киев упрекнул украинского чемпиона за бой в России
Украина придумала для России морские санкции
В Эстонии раскрыли сеть агентов влияния России
Все материалы
Экономика
Шальной куш
На этих людей свалилось богатство. На что они его спустили?
Россияне закупились тазиками
Украина приготовилась перехватывать российские корабли
«Если нельзя защитить логотип, то и создавать его не стоит»
Адвокат издательства «Просвещение» о парадоксах юридической практики
Мохаммед бен СалманДали заднюю
Саудовская Аравия обманула весь мир. Виновата нефть
Россияне взбунтовались против налога на интернет-покупки
В России стало меньше бедных
Все материалы
Силовые структуры
Идентификация Бора
Он был вором в России и гангстером в Америке. Его убили за уход на покой
Стала известна роль главы подразделения «Роскосмоса» в деле о госизмене
«Это место называют новым ГУЛАГом»
Из сибирских колоний все чаще бегут заключенные. Они боятся пыток тюремщиков
По делу о госизмене в «Роскосмосе» арестовали 74-летнего ученого
17 сотрудников ярославской колонии отстранили от должности из-за видео с пытками
ФСБ нашла шпионов в «Роскосмосе»
Секретный проект гиперзвукового оружия под угрозой слива на Запад
Тысячи заключенных в России выйдут на свободу
Все материалы
Наука и техника
Еще не конец
Почему людям так хочется умереть: феномен Dark Souls
Русская медь
Что вы знаете о главном металле XXI века: тест «Ленты.ру»
У людей нашли защиту от рака
Показано неожиданное влияние человека на климат
Открыт способ обратить старение тела
Радиоактивное облако от «Фукусимы» заразило калифорнийское вино
В России начали строить «отечественный Falcon 9»
Все материалы
Спорт
Денежный дракон
Азиаты пришли в футбол. Они ни за кого не болеют и бесят европейцев
России предрекли еще один чемпионат мира
Футболиста сборной России оценили в 50 миллионов евро
Нурмагомедов оценил поединок Гассиева с Усиком
Футболист сборной Германии ушел из команды после встречи с Эрдоганом
Рекордсмен чемпионатов мира по футболу завершил карьеру
Британское СМИ поплатилось за ложные допинговые обвинения
Все материалы
Культура
«Могу угадать пароль на любом телефоне»
Тайны магических трюков, иллюзионисты-мошенники и жуткие смерти фокусников
«Моя сексуальность не существует отдельно от культуры»
Однополая любовь, вуайеризм и бабочки в животе глазами 20-летней афроамериканки
«Безупречный был человек»
Психушка, пивняк, тюрьма: правда и мифы Владимира Высоцкого
«Неприкасаемого» рэпера Tekashi69 избили и похитили вооруженные грабители
Актер «Стражей Галактики» вступился за уволенного из-за педофильских шуток Ганна
Пореченков снова сыграет в «Агенте национальной безопасности»
Названы самые богатые музыканты
Все материалы
Интернет и СМИ
«Ты кусок дерьма. И каждый думает так же»
Главный комик-самодур настроил против себя половину Америки и вышел победителем
Telegram упал и быстро поднялся
В Казахстане после удара ножом умер игрок КВН
Блогера Мэддисона признали врагом Украины
Московский школьник произвел фурор в британском «Голосе» после провала в России
Угрозы «слить» интимные записи с веб-камер принесли шантажистам целое состояние
После прочтения убить
Эта страна чуть не сломала интернет. Из-за него же она утонула в кровавых бойнях
Все материалы
Ценности
Черный змей
Он скармливал врагов крокодилам и останавливал летящие пули
Грязный Пол
Миллионы трупов и сказочные богатства самого загадочного диктатора
Цветы без детей
Они захватили мир, а потом исчезли. Остались только фенечки
Американские моряки посмотрели на женщин и захотели носить бороды
Принц Гарри запретил Меган Маркл одеваться как принцесса Диана
Ким Кардашьян заработала пять миллионов долларов за пять минут
Мужчины начали носить сломанные часы ради стиля
Все материалы
Путешествия
Русский конец
Китайцы захватили Дальний Восток. Они скупают золото и проституток
Черная мечта
Фашисты построили в Африке рай. Что от него осталось?
Цирк приехал
Что творится в Сочи в самый горячий сезон
Британцы сравнили личные самолеты Путина и Трампа
Семью с ребенком выкинули с рейса на Украину
Опубликована фотография повздорившего с украинцем в Турции россиянина
Россиян предупредили об опасной инфекции на Украине
Все материалы
Из жизни
«В магазинах не из чего выбрать. Зато цены!»
Рассказ россиянки о жизни в Аргентине
Сломавшая позвоночник парашютистка взялась за старое
Жил и умер
Он украл личность мертвого ребенка. Его вычислили, но загадок стало больше
Тайная комната
Она пробралась туда, где люди оголяются, страдают и плачут от счастья
Британка разошлась с мужем и стала бодибилдером
Сотрудник секс-шопа поделился секретами работы
Раскрыты мерзкие секреты работы в общепите
Все материалы
Mega Track — фиаско суперкара-внедорожника
Печальная история машины за 400 тысяч долларов, которая сейчас бы стала бестселлером
Очень странные мотоциклы
Сегодня все мотоциклы похожи, но когда-то давно все было не так
Автомобили Apple
Как бы выглядели iCars от Стива Джобса
Квиз: советские машины против современных
Кого сейчас способна догнать Волга для КГБ и есть ли машины вместительнее Победы?
Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике
Объявлены российские цены на обновленный Kia Optima
Появились фотографии новой «восьмерки» BMW без крыши
Все материалы
«Папа, почему бы тебе не съехать?»
Коренной москвич жил в «сталинке». Невестка из Лобни превратила его жизнь в ад
Проклятая миля
Как у Кремля появились дома-призраки
«Не хватает воды, но это ничего»
Иностранные болельщики рассказали правду о российских квартирах
Абрамович купил в Лондоне пентхаус за 30 миллионов фунтов
Вечный отпуск
Россияне скупают жилье в Турции. Хватит на всех!
Определены города России с дешевым съемным жильем
Киевляне забили тревогу из-за странных меток в жилых домах
Все материалы