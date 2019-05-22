Аномально худые ноги модели ужаснули фанатов и оказались оптической иллюзией

Нью-йоркский дизайнер Мансур Гавриель опубликовал в своем Instagram-аккаунте фотографию новой пары туфель, которые рекламировала модель с «аномально худыми» ногами. На это обратили внимание журналисты The Sun.

На фото девушка представляла белые балетки Mansur Gavriel, изготовленные из кожи ягненка, позируя на бежевом фоне.

Снимок ужаснул поклонников дизайнера. «Что, черт возьми, происходит со стопой и ногой модели?» — возмутилась одна подписчица в комментариях. «Это действительно болезненное тело, удалите!» — призвала другая. «Это фото похоже на сцену из фильма ужасов, оно чуть не свело меня с ума», — согласился еще один пользователь.

Однако худоба девушки оказалась оптической иллюзией. Бежевая ткань, которая заслоняла часть ее левой голени, была точно такого же оттенка, как пол и фон рекламной фотографии.

В ноябре 2018 года российская супермодель Наталья Водянова тоже опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с оптической иллюзией. Водянова в розовом свитере, юбке и черных колготках сфотографировалась в зеркальной дверце шкафа. Ее левая нога слилась по цвету со стоящим позади креслом, а в правой ноге на месте соединения створок шкафа образовалась «дыра».

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