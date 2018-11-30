Британцев ужаснули ноги Натальи Водяновой

Российская супермодель Наталья Водянова опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию с оптической иллюзией. На это обратило внимание британское издание Daily Mail.

Водянова в розовом свитере, юбке и черных колготках сфотографировалась в зеркальную дверцу шкафа. Ее левая нога слилась по цвету со стоящим позади креслом, а в правой на месте соединения створок шкафа образовалась «дыра». Пользователей соцсети ужаснуло «отсутствие ног» у модели, и они наводнили ее страницу комментариями.

«А куда делись ее ноги? Это магия!» — удивлялись одни.

«Очень стараюсь, но я тоже не могу разглядеть ног», — поддержали другие.

«Видим только, как ее одежда парит в воздухе! Потрясающе», — восторгались третьи.

«Это проба пера в фотошопе?» — осведомлялись русскоязычные подписчики.

Фотография Водяновой собрала 35 тысяч лайков.

В июле американское издание Vogue прокомментировало наряд Натальи Водяновой на церемонии награждения финалистов ЧМ-2018 в «Лужниках». На ней тогда было сверкающее золотистое платье с лентой на поясе и высоким воротом от модного дома Louis Vuitton, а также туфли этого бренда. Издание отметило, что наряд модели идеально соответствовал событию и напоминал Кубок мира ФИФА.

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