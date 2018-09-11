В список самых влиятельных людей в мире моды попали 13 россиян

Издание The Business of Fashion опубликовало список 500 самых влиятельных людей в мире моды в 2018 году. Среди них оказались 13 россиян.

В рейтинг попали вице-президент Mercury Group и операционный директор ЦУМа Александр Павлов, основательница Marfa Journal Александра Гордиенко, главный редактор российского издания Harper’s Bazaar Дарья Веледеева, основательница музея современного искусства Garage Даша Жукова, главный редактор российского издания Elle Екатерина Мухина, дизайнер Гоша Рубчинский, владелица петербургских бутиков Babochka Хатуля Авсаджанашвили, модели Крис Грикайте и Наталья Водянова, стилистка Лотта Волкова, владельцы Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович и Екатерина Моисеева и основательница КМ 20 Ольга Карпуть.

Из иностранных знаменитостей в BoF500 вошли дизайнеры Вирджил Абло, Клэр Уайт Келлер и Демна Гвасалия, модели Адвоа Абоа, Кайя Гербер, сестры Белла и Джиджи Хадид, рэперы A$AP Rocky, Канье Уэст, а также свадебный фотограф Меган Маркл и принца Гарри Алекс Любомирский.

Глава Buro 24/7 Мирослава Дума в этом году не попала в список.

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В июле американская модель и предприниматель Кайли Дженнер заняла первое место в списке самых дорогих пользователей Instagram Rich List 2018. Цена одной публикации в профиле 20-летней Дженнер составляет один миллион долларов. Девушка обогнала свою сестру Ким Кардашьян, которая оказалась лишь на четвертом месте (720 тысяч долларов за один пост).

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