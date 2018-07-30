Названы самые красивые брюнетки

Американское издание Vogue перечислило самых красивых брюнеток прошлого века и современности.

Всего в список вошло 39 брюнеток. Среди самых привлекательных знаменитостей XX века оказались бывшая первая леди США Жаклин Кеннеди, британская актриса Одри Хепберн, «королева Голливуда» Элизабет Тэйлор, американская певица и поэтесса Патти Смит и никарагуанская актриса Бьянка Джаггер.

Одри Хепберн Фото: Cinetext Bildarchiv / Globallookpress.com 1 /4

В числе самых привлекательных брюнеток ХХI века были отмечены американские певицы Селена Гомес и Рианна, индийская актриса и модель Приянка Чопра, испанская киноактриса Пенелопа Крус и американская актриса Анджелина Джоли.

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Ранее в июле сообщалось, что американская модель и предприниматель Кайли Дженнер заняла первое место в списке самых дорогих пользователей Instagram Rich List 2018. Цена одной публикации в профиле 20-летней Дженнер составляет один миллион долларов. Девушка обогнала свою сестру Ким Кардашьян, которая оказалась лишь на четвертом месте и прошлогоднюю победительницу этого же рейтинга актрису Селену Гомес, публикации которой приносят по 800 тысяч долларов.

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