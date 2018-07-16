Американцы похвалили наряд Наталии Водяновой на закрытии ЧМ-2018

Американское издание Vogue прокомментировало наряд российской супермодели Наталии Водяновой на церемонии награждения финалистов ЧМ-2018 в «Лужниках».

На Водяновой было сверкающее золотистое платье с лентой на поясе и высоким воротом от модного дома Louis Vuitton и туфли этого же бренда. Издание отметило, что наряд модели идеально соответствовал событию и напоминал главный приз мундиаля — Кубок мира ФИФА.

«Рада поприсутствовать на самой жаркой игре закрытия чемпионата и вынести трофей на стадион в этот исторический момент», — написала Водянова на английском языке в своем Instagram-аккаунте под фотографией с немецким футболистом и чемпионом мира Филиппом Ламом.

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15 июля на стадионе «Лужники» состоялся матч закрытия чемпионата мира, в котором сборная Франции обыграла команду Хорватии со счетом 4:2.

В феврале 2017 года Российская супермодель Наталья Водянова стала лицом новой коллекции Conscious Exclusive шведской марки H&M. Ключевая модель в коллекции — пудровое розовое платье из материала Bionic, созданного из собранных с береговой линии отходов.

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