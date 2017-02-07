Наталья Водянова примерила платье из переработанных отходов

Видео: H&M / YouTube

Российская супермодель Наталья Водянова стала лицом новой коллекции шведской марки H&M. Она представила линейку под названием Conscious Exclusive. Видео, посвященное ей, опубликовано на YouTube.

Ключевая модель в коллекции — пудровое розовое платье из материала Bionic, созданного из собранных с береговой линии отходов.

H&M — производитель и ретейлер женской, мужской и детской одежды, обуви и аксессуаров в сегменте масс-маркет, а также товаров для дома. Компания основана в 1947 году в Швеции, штаб-квартира находится в Стокгольме.

С 2004 года создает совместные лимитированные коллекции с известными дизайнерами и модными домами, в том числе Карлом Лагерфельдом, Стеллой Маккартни, Versace и Balmain.