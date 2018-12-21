На обложку Playboy попал протестующий сосок

Редакция американского журнала Playboy поместила на обложку нового выпуска фотографию женской груди. На месте ареолы и соска изображены митингующие за свободу. Номер анонсировал в Instagram владелец издания Купер Хефнер (Cooper Hefner).

В руках у «протестующих» на груди модели было несколько плакатов, образующих фразу «Территория свободных?». Изображение отсылает к распространенному в сети запрету на изображение женских сосков. Многие социальные сети блокируют такой контент, считая его неприемлемым.

As I review the magazine’s new cover, I find myself reflecting on the words of my father describing his definition of obscenity. “Racism, war, bigotry, but sex itself, no. What a sad cold world this would be if we weren’t sexual beings. I mean, that’s the heart of who we are.” The Interview with Sam Harris, a profile on actor Ezra Miller, professor and writer Roxane Gay, actress Taraji P. Henson and many more. An eclectic group of cultural figures, thought leaders, and entertainers makes the new issue of Playboy a special one. Фото опубликовано @cooperbhefner

Хефнер сопроводил изображение рассуждением о сути непристойности. По его мнению, проявления сексуальности — часть человеческого существования, и в этом нет ничего плохого. В своей публикации он также вспомнил своего покойного отца, основателя Playboy Хью Хефнера.

«Рассматривая новую обложку журнала, я ловлю себя на мысли о словах моего отца, описывающих его определение непристойности. "Расизм, война, фанатизм, но сам секс — нет. Этот холодный мир был бы таким печальным, если бы мы не были сексуальными существами. Я имею в виду, это суть того, что мы есть"», — написал Хефнер-младший.

Материалы по теме Не тереби Почему в сети запрещают публиковать фото сосков

Подписчики пришли в восторг от задумки редакции. «Еще одна крутая обложка!» — радовались они. Многие заметили, что изображение поднимает очень важный и актуальный для современных читателей вопрос. Они назвали его самым злободневным за всю историю эротического журнала.

Крупные площадки, в том числе Instagram и Facebook, жестко фильтруют контент и следят, что пользователи не публиковали эротику. Погоня за соблюдением правил нередко приводит к курьезным случаям.

Ранее пользователи сети заметили, что сетевая цензура по каким-то причинам распространяется только на объемную грудь, в то время как мужские соски не вызывают ни у кого какой-либо неприязни.

Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!