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09:41, 15 июля 2025Наука и техника

В США обеспокоились необычным спутником российской «Ангары-А5»

ArsTechnica: В ходе последнего пуска ракета «Ангара-А5» вывела необычный спутник
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

В ходе своего последнего запуска тяжелая ракета «Ангара-А5» вывела необычный спутник, положение которого на околоземной орбите вызывает беспокойство. Об этом пишет американское издание ArsTechnica.

В публикации отмечается, что космический аппарат «Космос-2589», запущенный ракетой «Ангара-А5, расположился на необычной приэкваториальной орбите высотой от 20 тысяч до 51 тысячи километров.

По данным портала, российский спутник совершает один оборот вокруг Земли за 24 часа, то есть фактически находится в одной и той же точке, и дважды в сутки на короткое время оказывается вблизи «большого количества американских правительственных и коммерческих спутников». «Как минимум, это может дать российским чиновникам возможность сделать снимки американских спутников-шпионов крупным планом», — утверждает издание.

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В июне Минобороны России сообщило, что ракета тяжелого класса «Ангара-А5» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области с космическими аппаратами.

В том же месяце в блоге аналитика и исследователя российских космических программ Барта Хендрикса появились данные о том, что российский военный спутник «Космос-2558» разделился на две части.

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