Ракета «Ангара-А5» стартовала с космодрома

В Минобороны сообщили о запуске ракеты «Ангара-А5» с космодрома Плесецк

Ракета тяжелого класса «Ангара-А5» стартовала с космодрома Плесецк в Архангельской области с космическими аппаратами. Об этом сообщили в Минобороны России, передает РИА Новости.

«Девятнадцатого июня 2025 года с космодрома Плесецк (Архангельской области) в интересах Минобороны России осуществлен пуск ракеты-носителя "Ангара-А5" с космическими аппаратами на борту», — говорится в сообщении.

Запуск стал десятым в истории ракеты «Ангара». С 2014 года с космодрома Плесецк было произведено пять запусков легкой версии «Ангара-1.2» и три — тяжелой версии «Ангара-А5».

Ранее гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов заявил, что разработку тяжелой ракеты «Ангары-А5В» — версии носителя «Ангара-А5» с кислородно-водородной третьей ступенью КВТК — планируется завершить в 2030 году.