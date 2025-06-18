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11:27, 18 июня 2025Наука и техника

«Роскосмос» подвинул сроки разработки «Ангары-А5В»

«Роскосмос»: Разработку ракеты «Ангара-А5В» планируется завершить в 2030 году
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Разработку тяжелой ракеты «Ангары-А5В» — версии носителя «Ангара-А5» с кислородно-водородной третьей ступенью КВТК — планируется завершить в 2030 году, заявил в Совете Федерации гендиректор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Баканов. Об этом сообщает ТАСС.

«У кислородно-водородной третьей ступени, которая позволять будет не 2,5 тонны на геостационарную орбиту выводить, а до 4, подвинули сроки разработки с 2034-го на 2030 год», — сказал руководитель.

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В апреле 2024-го гендиректор Центра Хруничева Алексей Варочко сообщил, что летные испытания тяжелой ракеты «Ангара-А5В» начнутся в 2030 году и завершатся в 2035-м.

В мае 2022 года он утверждал, что летные испытания КВТК начнутся в 2027 году.

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