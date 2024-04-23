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19:02, 23 апреля 2024Наука и техника

Центр Хруничева переобозначил сроки запуска водородной «Ангары»

Центр Хруничева: летные испытания ракеты «Ангара-А5В» пройдут в 2030-2035-х

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Летные испытания тяжелой ракеты «Ангара-А5В» — носителя «Ангара-А5» с кислородно-водородным разгонным блоком КВТК — начнутся в 2030 году и завершатся в 2035-м. Соответствующие сроки в интервью РИА Новости переобозначил гендиректор Центра Хруничева (входит в госкорпорацию «Роскосмос») Алексей Варочко.

По его словам, в текущем программном периоде завершено эскизное проектирование носителя с водородным разгонным блоком, а соответствующие работы были приняты госкорпорацией и Космическими войсками.

Руководитель добавил, что Центром Хруничева предложен проект многоразовой ракеты, предполагающей возвращение связки первой и второй ступеней носителей «Ангара-А5М» или «Ангара-А5В». По его словам, соответствующие расчеты были подтверждены в рамках защищенного эскизного проекта «Ангары-А5В».

Варочко добавил, что грузоподъемность ракеты «Ангара-А5ВМ» в многоразовом режиме оценивается в 27 тонн на низкую околоземную орбиту. «На сегодняшний день планируется обеспечить не менее 10 повторных пусков, которые должны подтвердить экономическую целесообразность данного технического решения», — сказал гендиректор.

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В мае 2022 года Варочко утверждал, что летные испытания КВТК начнутся в 2027 году.

В декабре 2020 года РИА Новости, ссылаясь на сайт госзакупок, сообщило, что разработчику и производителю ракет семейства «Ангара», московскому Центру Хруничева, выделили 20,6 миллиарда рублей на создание КТВК. Соответствующие средства планировалось направить на изготовление макета, опытных изделий и проведение испытаний. Указанные работы должны быть завершены к декабрю 2025 года.

ЖЗЛ
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      Иван Потапов
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