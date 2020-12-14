Российской «Ангаре» выделили еще 20 миллиардов рублей

Разработчику и производителю ракет семейства «Ангара», московскому Центру Хруничева, выделили 20,6 миллиарда рублей на создание кислородно-водородного тяжелого класса (КТВК) разгонного блока для тяжелой «Ангары», сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайт госзакупок.

Соответствующие средства «Роскосмос» направит на изготовление макета, опытных изделий и проведение испытаний. Указанные работы должны быть завершены к декабрю 2025 года.

Также, согласно информации агентства, «Роскосмос» выделит более миллиарда рублей на «разработку эскизного проекта на космический комплекс с пилотируемым транспортным кораблем и ракетой-носителем тяжелого класса». До того как действующий гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возглавил госкорпорацию в мае 2018 года, российскую «Федерацию», переименованную им в «Орел», планировалось запускать на средне-тяжелой ракете «Союз-5».

Второй за шесть лет испытательный пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» состоялся 14 декабря. Первый старт тяжелой «Ангары-А5» прошел 23 декабря 2014 года. Первый и единственный раз легкая «Ангара-А1.2» летала 9 июля того же года.

Ракеты семейства «Ангара» разрабатываются и производятся Центром Хруничева — самым проблемным и убыточным предприятием «Роскосмоса». Одним из провальных проектов компании является разработка семейства носителей «Ангара», которые в тяжелой версии должны сменить «Протон-М». Создание ракет ведется более четверти века и уже потребовало более трех миллиардов долларов (по другим оценкам — более пяти). Разгонный блок КВТК, призванный увеличить грузоподъемность тяжелой «Ангара», создается Центром Хруничева с 2009 года. Также КВТК может получить сверхтяжелая ракета «Енисей».