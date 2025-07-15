В России попросили не ограничивать скидки от маркетплейсов

«Ведомости»: Бизнес попросил Госдуму и ФАС не ограничивать скидки маркетплейсов

Ассоциации предпринимателей в сфере электронной торговли попросили Госдуму и ФАС не ограничивать скидки маркетплейсов. Об этом со ссылкой на обращение Ассоциации представителей электронной торговли (АПЭТ), Союза электронной торговли (СЭТ), Союза интернет-торговли (СИТ) и Ассоциации участников рынка электронной торговли (АУРЭК) сообщает газета «Ведомости».

Бизнес просит не вводить в законопроект о платформенной экономике ограничение скидок, которые маркетплейсы предоставляют за свой счет. Как отмечают авторы обращения, такие акции способствуют сдерживанию инфляции, расширяют доступность товаров для населения и помогают малому и среднему бизнесу увеличивать продажи. Ограничение же приведет к росту цен и поставит платформы в неравные условия по сравнению с традиционной розницей.

Во время первого чтения председатель думского комитета по промышленности Владимир Гутенев пообещал учесть предложения профильных ведомств, чтобы новый закон не ограничивал маркетплейсы, а выравнял конкурентные условия.

Как ранее отмечали в Forbes, в финальную версию законопроекта о платформенной экономике, который должен ввести общее регулирование платформ, попадут положения, позволяющие блокировать иностранные маркетплейсы, в том числе китайский AliExpress. Зарубежная площадка после включения в реестр цифровых платформ должна будет исполнять требования готовящегося документа. Отказ от этого приведет в конечном итоге к блокировке сайта.