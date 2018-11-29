Слепой не смог изучить сайт Playboy и обозлился на него

Слепой американец Дональд Никсон (Donald Nixon) подал в суд на редакцию портала Playboy за ущемление прав слепых и слабовидящих. Об инциденте сообщил портал TMZ.

Никсон возмущен тем, что сайты Playboy и Playboyshop не адаптированы для электронных устройств, которыми пользуются слабовидящие люди. Такие гаджеты помогают чтению. В иске американец сообщает, что он, человек со статусом инвалида по зрению, не может «полностью и в равной степени использовать или пользоваться объектами, продуктами и услугами».

По мнению Никсона, издание нарушает американский закон об инвалидах, гарантирующий им все права граждан США, в том числе доступ к информации. Мужчина требует, чтобы Playboy сделал свой сайт доступным для слепых и слабовидящих. Также он планирует взыскать с издания некие «неуточненные убытки».

Редакция американского Playboy никак не комментирует эту ситуацию.

Ранее стало известно о планах компании Playboy Enterprises отказаться от печатной версии журнала Playboy. Руководитель компании Бен Кон сообщил, что планирует расширить «мир Playboy» и заключать партнерство с другими тематическими проектами.

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