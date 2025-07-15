В решении Благовещенска запретить электросамокаты усмотрели правонарушение

Запрет на использование частных средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, — это нарушение конституционных прав человека на свободу передвижения, заявил автоэксперт, главный редактор Quto.ru Максим Ракитин. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист прокомментировал решение мэрии Благовещенска запретить в городе СИМ.
«Если речь идет про прокат, то все люди, которые сейчас пользуются прокатными самокатами, начнут покупать не очень дорогие электросамокаты. Получается, что они лишились налогов, которые платили прокатные конторы. А если про частные, то здесь возникает правовая коллизия», — отметил Ракитин.
Частные СИМ они запретить не могут. Потому что это нарушение конституционных прав на свободу передвижения
Ран мэр Благовещенска Олег Имамеев запретил пользоваться электросамокатами в городе. Он подчеркнул, что за нарушение запрета россиянам грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей. Имамеев объяснил, что поводом для отказа от самокатов стали сотни жалоб от жителей.