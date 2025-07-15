В решении Благовещенска запретить электросамокаты усмотрели правонарушение

Ракитин: Запрет на использование частных самокатов — нарушение прав человека

Запрет на использование частных средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, — это нарушение конституционных прав человека на свободу передвижения, заявил автоэксперт, главный редактор Quto.ru Максим Ракитин. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист прокомментировал решение мэрии Благовещенска запретить в городе СИМ.

«Если речь идет про прокат, то все люди, которые сейчас пользуются прокатными самокатами, начнут покупать не очень дорогие электросамокаты. Получается, что они лишились налогов, которые платили прокатные конторы. А если про частные, то здесь возникает правовая коллизия», — отметил Ракитин.

Частные СИМ они запретить не могут. Потому что это нарушение конституционных прав на свободу передвижения Максим Ракитин автоэксперт, главный редактор Quto.ru

Ран мэр Благовещенска Олег Имамеев запретил пользоваться электросамокатами в городе. Он подчеркнул, что за нарушение запрета россиянам грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей. Имамеев объяснил, что поводом для отказа от самокатов стали сотни жалоб от жителей.

