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09:41, 15 июля 2025РоссияЭксклюзив

В решении Благовещенска запретить электросамокаты усмотрели правонарушение

Ракитин: Запрет на использование частных самокатов — нарушение прав человека
Алена Шевченко
Алена Шевченко (корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Aleksei Ignatov / Shutterstock / Fotodom

Запрет на использование частных средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов, — это нарушение конституционных прав человека на свободу передвижения, заявил автоэксперт, главный редактор Quto.ru Максим Ракитин. Так в беседе с «Лентой.ру» специалист прокомментировал решение мэрии Благовещенска запретить в городе СИМ.

«Если речь идет про прокат, то все люди, которые сейчас пользуются прокатными самокатами, начнут покупать не очень дорогие электросамокаты. Получается, что они лишились налогов, которые платили прокатные конторы. А если про частные, то здесь возникает правовая коллизия», — отметил Ракитин.

Частные СИМ они запретить не могут. Потому что это нарушение конституционных прав на свободу передвижения

Максим Ракитинавтоэксперт, главный редактор Quto.ru

Ран мэр Благовещенска Олег Имамеев запретил пользоваться электросамокатами в городе. Он подчеркнул, что за нарушение запрета россиянам грозит штраф в размере до 100 тысяч рублей. Имамеев объяснил, что поводом для отказа от самокатов стали сотни жалоб от жителей.

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