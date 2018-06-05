Звезда украинского Playboy попалась на проституции в Москве

Киевскую модель Виталию Галлямову, появлявшуюся в украинском издании Playboy в качестве девушки месяца, застали в московской гостинице за занятием проституцией, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, за оказанием интим-услуг девушку застали некие общественники из «Гражданского правового центра». После на место приехала полиция. Галлямова не стала отрицать, что занималась проституцией. По ее словам, она намеренно приехала в Москву заработать и остановилась у подруги.

Девушка объяснила, что на торговлю телом ее толкнули финансовые проблемы. В частности, она задолжала гувернантке. По признанию девушки, в российской столице проститутка может заработать гораздо больше, чем в украинской: три тысячи долларов против 500 долларов в Киеве. Ее услуги обходились клиентам в 20 тысяч рублей в час.

Канал отмечает, что в прошлом модель вращалась в светских кругах и была замужем за состоятельным мужчиной. Она появлялась в Playboy несколько раз, два года назад — в качестве девушки месяца.

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