Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
09:42, 15 июля 2025Ценности

Певица Слава опубликовала видео в купальнике

Российская певица Слава опубликовала видео в розовом купальнике
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: @nastya_slava

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) опубликовала видео в откровенном наряде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

45-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах на лежаке в ярко-розовом раздельном купальнике. Данный комплект состоял из бюстгальтера-бандо и плавок с низкой посадкой. При этом она распустила волосы и отказалась от украшений.

Материалы по теме:
Искусство шока Леди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
Искусство шокаЛеди Гага в белье, оголенная Ким Кардашьян и мужчины в юбках: что творилось на Met Gala
7 мая 2019
Нагнули патриархат. Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
Нагнули патриархат.Ирина Шейк в прозрачном платье и Ким Кардашьян без лица — самые эпатажные образы главного бала США
14 сентября 2021

Ранее в июле певица Слава похвасталась кольцом за 17 миллионов рублей. Артистка продемонстрировала кольцо с крупным изумрудом и многочисленными белыми камнями. По ее словам, данное украшение преподнес ей возлюбленный, предприниматель Анатолий Данилицкий.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Горящие машины, поврежденные дома и 16 пострадавших — результат ночной атаки ВСУ на Воронеж. Что еще известно о последствиях?

    Стало известно об увеличении числа пострадавших при ударе ВСУ по жилому дому в Воронеже

    Уехавший в США российский блогер описал Нью-Йорк словами «фрики, бомжи, воняет»

    Россиянин оглох после купания в реке

    Раскрыт простой способ усилить эффект таблеток от давления

    В Верховной Раде высмеяли независимость Украины

    Трамп удивил союзников США новыми планами по Украине

    Названы чудовищные последствия экспансии китайских машин для российского рынка

    Екатерина Варнава в откровенном образе поплавала на надувном матрасе

    ВСУ вновь атаковали Белгородскую область после массового налета БПЛА

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости