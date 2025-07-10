Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:11, 10 июля 2025Ценности

Певица Слава похвасталась кольцом за 17 миллионов рублей

Российская певица Слава похвасталась кольцом с изумрудом за 17 миллионов рублей
Екатерина Ештокина

Кадр: Telegram-канал «Звездач»

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) похвасталась роскошным украшением от возлюбленного, предпринимателя Анатолия Данилицкого. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

45-летняя исполнительница продемонстрировала кольцо с крупным изумрудом и многочисленными белыми камнями. «Это мне Анатолий [Данилицкий] подарил на мои 50 лет. А мне 45!» — рассмеявшись, заявила звезда.

Материалы по теме:
Рианна пережила бедность и насилие в юности. Как ей удалось прославиться на весь мир и стать иконой стиля?
Рианна пережила бедность и насилие в юности.Как ей удалось прославиться на весь мир и стать иконой стиля?
7 января 2023
Ушанка, золотой бюст и прозрачные трусы. Чем удивили показы дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке?
Ушанка, золотой бюст и прозрачные трусы.Чем удивили показы дизайнеров на Неделе моды в Нью-Йорке?
15 февраля 2023

Похожее ювелирное изделие с массивным минералом весом 14,41 карата представлено на одном из российских сайтов. При этом цена аксессуара уточняется по запросу. По данным канала, стоимость кольца Славы составила 17 миллионов рублей.

Ранее в июле новая жена миллиардера Безоса прошлась по Парижу с сумкой-стаканом за 448 тысяч рублей. Американская актриса и репортерша Лорен Санчес вышла в свет с клатчем Balenciaga необычной формы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский курсант расправился со своим командиром. Он связал стропы его парашютов перед прыжком

    Подтверждена важность сексуального удовольствия для женщин после менопаузы

    Москвичей предупредили об опасности

    В российском городе загорелась ТЭЦ

    Медведь разорил палаточный лагерь ради сладостей и прихватил с собой паспорт

    Собянин заявил о четвертом сбитом на подлете к Москве беспилотнике

    Двое мужчин бросились спасать тонущего ребенка-инвалида и сами захлебнулись

    В России появился путеводитель по промышленному туризму

    В МИД России ответили на угрозы Трампа

    Певица Слава похвасталась кольцом за 17 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости