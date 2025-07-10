Певица Слава похвасталась кольцом за 17 миллионов рублей

Российская певица Слава похвасталась кольцом с изумрудом за 17 миллионов рублей

Российская певица Слава (настоящее имя Анастасия Сланевская) похвасталась роскошным украшением от возлюбленного, предпринимателя Анатолия Данилицкого. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

45-летняя исполнительница продемонстрировала кольцо с крупным изумрудом и многочисленными белыми камнями. «Это мне Анатолий [Данилицкий] подарил на мои 50 лет. А мне 45!» — рассмеявшись, заявила звезда.

Похожее ювелирное изделие с массивным минералом весом 14,41 карата представлено на одном из российских сайтов. При этом цена аксессуара уточняется по запросу. По данным канала, стоимость кольца Славы составила 17 миллионов рублей.

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