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17:20, 10 июля 2025Ценности

Новая жена миллиардера Безоса прошлась по Парижу с сумкой-стаканом за 448 тысяч рублей

Репортерша Санчес прошлась по Парижу с сумкой-стаканом за 448 тысяч рублей
Екатерина Ештокина

Фото: Arnold Jerocki / Getty Images / Balenciaga

Американская актриса и репортерша Лорен Санчес посетила показ кутюрной коллекции Balenciaga осень-2025 в Париже с роскошным аксессуаром. Соответствующий материал публикует Page Six.

Новая жена миллиардера Джеффа Безоса прошлась в длинном облегающем плаще черного цвета. Помимо этого, звезда надела остроносые туфли и большие солнцезащитные очки.

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7 марта 2023

Образ 55-летней возлюбленной основателя компании Amazon дополнила сумка-клатч Balenciaga в виде стакана, стоимость которой составляет 5750 долларов (448 тысяч рублей).

Ранее в июле новая жена миллиардера Джеффа Безоса посетила девичник в кожаном мини-платье. Знаменитость выбрала для праздничного мероприятия откровенный образ.

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