Новая жена миллиардера Безоса прошлась по Парижу с сумкой-стаканом за 448 тысяч рублей

Американская актриса и репортерша Лорен Санчес посетила показ кутюрной коллекции Balenciaga осень-2025 в Париже с роскошным аксессуаром. Соответствующий материал публикует Page Six.
Новая жена миллиардера Джеффа Безоса прошлась в длинном облегающем плаще черного цвета. Помимо этого, звезда надела остроносые туфли и большие солнцезащитные очки.
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