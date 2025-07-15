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09:31, 15 июля 2025Культура

В Сети появилось первое фото нового Гарри Поттера

HBO показал первое фото Доминика Маклафлина в образе Гарри Потера для сериала
Андрей Шеньшаков

Фото: AIDAN MONAGHAN / HBO

В сети появилось первое фото со съемок сериала по «Гарри Поттеру». Снимок актера Доминика Маклафлина в роли юного волшебнкиа опубликовала студия Warner Bros., которая занимается выпуском проекта.

На кадре молодой актер предстал в узнаваемом образе «мальчика, который выжил». При этом, на Доминике можно заметить «фирменные» очки, отличительную особенность персонажа, а также шрам на лбу.

Премьера шоу по книгам Джоан Роулинг намечена на 2027 год и состоится на канале HBO и онлайн-платформе HBO Max. Образы двух других главных героев сериала, Рона Уизли, которого сыграет Аластар Стаут, и Гермионы Грейнджер в исполнении Арабеллы Стэнтон, на данный момент сохраняются в тайне.

Ранее стало известно, что писательница Джоан Роулинг, известная как автор книг о юном волшебнике Гарри Поттере, поделилась впечатлениями от сценария будущего сериала.

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