В Сети появилось первое фото нового Гарри Поттера

HBO показал первое фото Доминика Маклафлина в образе Гарри Потера для сериала

В сети появилось первое фото со съемок сериала по «Гарри Поттеру». Снимок актера Доминика Маклафлина в роли юного волшебнкиа опубликовала студия Warner Bros., которая занимается выпуском проекта.

На кадре молодой актер предстал в узнаваемом образе «мальчика, который выжил». При этом, на Доминике можно заметить «фирменные» очки, отличительную особенность персонажа, а также шрам на лбу.

Премьера шоу по книгам Джоан Роулинг намечена на 2027 год и состоится на канале HBO и онлайн-платформе HBO Max. Образы двух других главных героев сериала, Рона Уизли, которого сыграет Аластар Стаут, и Гермионы Грейнджер в исполнении Арабеллы Стэнтон, на данный момент сохраняются в тайне.

Ранее стало известно, что писательница Джоан Роулинг, известная как автор книг о юном волшебнике Гарри Поттере, поделилась впечатлениями от сценария будущего сериала.