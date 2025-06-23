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21:04, 23 июня 2025Культура

Джоан Роулинг оценила сценарий нового «Гарри Поттера»

Автор книг о Гарри Поттере Роулинг назвала сценарий новой экранизации хорошим
Андрей Шеньшаков

Фото: Hubert Boesl / dpa / Globallookpress.com

Писательница Джоан Роулинг, известная как автор книг о юном волшебнике Гарри Поттере, поделилась впечатлениями от сценария будущего сериала. Об этом она написала на своей странице в социальной сети X (бывший Twitter).

По ее словам, она успела ознакомиться с сюжетом двух серий грядущего проекта, и у нее остались только положительные эмоции.

«Прочитала сценарий первых двух серий предстоящего сериала. Они действительно очень, очень хороши», ― призналась Роулинг.

Сама писательница выступает в качестве исполнительного продюсера новой экранизации своих книг. Над сериалом работает студия HBO, а премьера намечена на 2027 год.

Ранее стало известно, что сервис HBO Max назвал троих актеров на главные роли в новом «Гарри Поттере». Маленьких артистов отбирали открытым кастингом.

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