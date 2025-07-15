«Отношение Запада к России изменится». Бывший премьер высказался о завершении СВО и его последствиях

Экс-премьер Степашин: Отношение Запада к России изменится после окончания СВО

Отношение Запада к России изменится после завершения специальной военной операции (СВО). В этом убежден бывший премьер-министр страны Сергей Степашин.

Он считает, что западные союзники Киева сейчас воюют не за Украину, а пытаются «разбить Россию», пока могут прикрываться украинским конфликтом, но не участвовать в боевых действиях с Москвой напрямую. При этом он подчеркнул, что ранее западным странам уже удалось разбить Советский Союз. «Ну и мы сами еще себе помогли, к сожалению», — добавил он.

Когда закончится все это хозяйство боевое, и когда все-таки будет подписан договор, я понимаю, что это сложная работа, изменится и отношение, в том числе и на Западе, по отношению к нашей стране Сергей Степашин экс-премьер министр России

Бывший российский премьер-министр отметил, что Россия такая, какая есть сейчас — со своими выдающимися традициями, инфраструктурой и развивающаяся — никому не удобна. «Поэтому, естественно, пытаются нас, что называется, построить», — заключил он.

Бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

Урегулирование украинского конфликта продолжается

Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что вопреки объявленному США продолжению поставок вооружения Киеву урегулирование конфликта не остановилось.

«Нет, я не думаю. Так сказать сейчас нельзя», — ответил он на вопрос о том, можно ли сейчас сказать о паузе в дипломатическом процессе.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Окончание спецоперации связали с поставками ракет Киеву

Об этом порассуждал Дмитрий Песков. Пресс-секретарь президента РФ указал, что «чем меньше ракет поступает из-за границы на Украину, тем ближе конец специальной военной операции».

Условия быстрого завершения СВО также оглашал и российский лидер Владимир Путин. По его мнению, это может произойти всего за полтора-два месяца при условии, если у Киева закончатся спонсорские деньги и патроны. Глава государства также подчеркнул, что в этом плане суверенитет Украины на данный момент фактически равен нулю.

На данный момент речи о массовых поставках вооружения на Украину, в том числе систем ПВО Patriot, нет. Это связывают с их острой нехваткой внутри самих США. Как сообщил американский лидер Дональд Трамп, речь идет о поставке 17 таких систем.