«Приготовлен сюрприз с кровью». В России сделали прогноз о ситуации с мигрантами после окончания СВО

Военкор Стешин предрек сюрприз с кровью для РФ после окончания СВО

В России сделали прогноз о ситуации с мигрантами после окончания специальной военной операции (СВО). Своими предположениями поделился военкор Дмитрий Стешин.

Военкор прокомментировал сообщение о «вертолетной» раздаче российского гражданства мигрантам словами для «России приготовлен сюрприз с кровью». Он обеспокоен тем, что по завершении спецоперации страну ждет наплыв приезжих из-за рубежа.

Стешин заявил о неправильности существующего подхода к проблеме миграции, когда в разжигании розни обвиняются те, кто обращает внимание на вопрос. «Мы правильно рассуждаем?» — задался вопросом репортер. В качестве примера он привел ситуацию вокруг Украины, когда Москва «не воспользовалась окном возможностей».

В России в 2024 году зафиксировали рекордный приток мигрантов

По данным Росстата, по итогам 2024 года миграционный прирост в России составил 568,5 тысячи человек. Отмечается, что миграционный прирост на 95,4 процента компенсировал естественную убыль населения. Ранее такой миграционный прирост в России фиксировали в 1995 году, он составлял 599 тысяч человек.

По информации замглавы Министерства внутренних дел России, полковника полиции Александра Горового, в стране сейчас находятся 670 тысяч нелегальных мигрантов. Уточняется, что до 30 апреля нелегально находящимся мигрантам необходимо легализоваться на территории страны. В противном случае они будут выдворены из страны.

Фото: Василий Дерюгин / Коммерсантъ

В Госдуме предложили полностью запретить въезд мигрантов

Глава ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести полный запрет на въезд мигрантов. «Если мы хотим безопасности, если мы предвидим возможные многотысячные бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма с их стороны, нужно принимать срочные меры. ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов как минимум до конца года», — сказал парламентарий.

Он пояснил, что число мигрантов в России превысило критическое значение. Также депутат подчеркнул, что стране нужна четкая стратегия миграционной политики, в основе которой должны лежать интересы граждан России, их безопасность и социальная защищенность.