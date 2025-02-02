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14:51, 2 февраля 2025Силовые структуры

В МВД заявили о сотнях тысяч нелегальных мигрантах в России

Горовой: В России находятся 670 тысяч нелегальных мигрантов
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (Редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России сейчас находятся 670 тысяч нелегальных мигрантов. Об этом заявил замглавы Министерства внутренних дел России, полковник полиции Александр Горовой в интервью «Комсомольской правде».

По его информации, в России более половины нелегально находящихся иностранцев — женщины. Он заявил, что до 30 апреля нелегально находящимся мигрантом необходимо легализоваться на территории РФ.

«После проверки по нашим специальным учетам и оценки отсутствия совершения правонарушений, посягающих на общественный порядок, мы урегулируем этим иностранным гражданам правовой статус», — заявил он. В противном случае они будут выдворены из страны, рассказал Горовой.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что в России режим высылки незаконных мигрантов заработает с 5 февраля. «Эта мера направлена на повышение безопасности», — заявил парламентарий.

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