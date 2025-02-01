Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:24, 1 февраля 2025Россия

В Госдуме назвали дату начала работы режима высылки незаконных мигрантов

Володин: Режим высылки незаконных мигрантов заработает в России с 5 февраля
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

В России режим высылки незаконных мигрантов заработает с 5 февраля. Об этом сообщил председатель Государственной Думы России Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

«Заработает закон, предусматривающий режим высылки незаконных мигрантов. Те, кто не соблюдает законодательство Российской Федерации или утратил право на легальное пребывание здесь, не должны находиться в нашей стране. Эта мера направлена на повышение безопасности», — написал он.

Депутат объяснил, что режим будет действовать наряду с режимами депортации и административного выдворения. По его словам, попавших под режим высылки иностранных граждан будут вносить в специальный реестр, а также обяжут информировать о своем местоположении сотрудников полиции.

Что думаешь? Оцени!
      Обсудить
      Последние новости

      «Очень серьезные обсуждения». Трамп рассказал о переговорах с Россией по Украине

      Раскрыты самые сложные для поступления вузы России

      В Эстонии испугались перехода важных ресурсов Украины к России

      В Госдуме назвали дату начала работы режима высылки незаконных мигрантов

      ВСУ стянули большие силы и ежедневно обстреливают Двуречную в Харьковской области

      Киев возобновил попытки получить замороженные российские активы после избрания Трампа

      В ЕС заявили о планах ввести санкции против 50 категорий российских товаров

      Стало известно о массированном ракетном ударе по военным объектам на Украине

      Александр Емельяненко дал совет Исмаилову по избавлению от лысины

      Абхаз рассказал о стремлении бойцов ВСУ сдаваться

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

      Узнать больше