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09:32, 2 января 2025Россия

Полицейским разрешат свободно заходить в дома мигрантов

В России полицейским разрешат свободно заходить в дома мигрантов
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В России в рамках контроля за мигрантами, подпавшими под режим высылки, полицейским разрешат свободно заходить в дома и иные помещения, в которых проживают такие иностранцы. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что право сотрудников полиции на доступ в жилье мигрантов закреплено в законе, который вступит в силу 5 марта. Помимо этого они смогут запрашивать у российских госорганов и иностранных властей информацию и документы, необходимые для осуществления контроля, в том числе составляющие коммерческую, банковскую, налоговую и иную охраняемую законом тайну. Также сотрудники МВД смогут получать от банков сведения о банковских счетах иностранцев и движении денежных средств по ним.

Полиция также получит право на наблюдение за иностранными гражданами в режиме высылки, в том числе используя технические средства. Так, правоохранителям разрешат использовать данные мобильных устройств и геолокации, платежных систем, работающих в системе распознавания лиц.

С 5 марта на территории России начнет действовать режим высылки иностранных граждан или лиц без гражданства, незаконно находящихся на территории страны. В его рамках иностранцев-нарушителей будут ограничивать в отдельных правах и свободах и применять к ним меры государственного контроля в сфере миграции.

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