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15:04, 13 марта 2025Россия

В Госдуме предложили ввести полный запрет на въезд мигрантов

Депутат Слуцкий предложил ввести полный запрет на въезд мигрантов до конца года
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Глава ЛДПР, депутат Госдумы Леонид Слуцкий предложил ввести полный запрет на въезд мигрантов. Об этом сообщает РИА Новости.

«Если мы хотим безопасности, если мы предвидим возможные многотысячные бунты приехавших религиозных фанатиков и усиление терроризма с их стороны, нужно принимать срочные меры. ЛДПР предлагает полностью запретить въезд мигрантов как минимум до конца года», — сказал парламентарий.

Он пояснил, что число мигрантов в России превысило критическую массу. Также депутат заявил, что стране нужна четкая стратегия миграционной политики, в основе которой должны лежать интересы граждан России, их безопасность и социальная защищенность.

Ранее президент России Владимир Путин призвал принять обновленную концепцию миграционной политики в РФ в 2025 году. По мнению главы государства, заняться этим вопросом нужно как можно быстрее.

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