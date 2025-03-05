Путин призвал принять обновленную концепцию миграции в России

Путин призвал принять обновленную концепцию миграционной политики в 2025 году

Президент России Владимир Путин призвал принять обновленную концепцию миграционной политики в РФ в 2025 году. С таким заявлением он выступил в ходе расширенного заседания коллегии МВД, передает ТАСС.

По мнению главы государства, заняться этим вопросом нужно как можно быстрее. Путин подчеркнул, что важно пресекать каналы нелегальной миграции и активно использовать инструменты миграционного контроля.

В Россию нужно привлекать разделяющих ее ценности иностранцев, добавил президент в ходе мероприятия.

До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал, что нижняя палата парламента готовит законодательные инициативы, которые связаны с медицинским освидетельствованием мигрантов.

Тогда председатель Думы, ссылаясь на данные МВД, отметил, что в России нелегально находится около 670 тысяч иностранцев.