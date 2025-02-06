В Госдуме заявили о подготовке новой инициативы в сфере миграции

Володин: Идет подготовка инициатив о медицинском освидетельствовании мигрантов

Государственная Дума готовит законодательные инициативы, которые связаны с медицинским освидетельствованием иностранных граждан. Об этом заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин в Telegram-канале.

«Ждем от Правительства внесения предложений по регулированию трудовой миграции, а также въезду на территорию Российской Федерации семей трудовых мигрантов. Важно продолжать совершенствовать сферу миграционной политики до полного наведения в ней порядка», — написал Володин.

Он со ссылкой на данные МВД сообщил, что в России находится около 670 тысяч нелегальных мигрантов. Теперь все иностранные граждане будут вноситься в специальный реестр контролируемых лиц. Решение о депортации можно будет принять в случае нарушения ими установленных ограничений.

Реестр, как уточнил Володин, разместят на официальном сайте МВД в свободном доступе. По данным спикера Госдумы, за 2024 год парламентарии приняли 14 законов, которые направлены на совершенствование миграционной политики.

Ранее первый замминистра внутренних дел Александр Горовой заявил, что апрель станет последним месяцем законного пребывания в России мигрантов-нелегалов. Если в указанный срок урегулирования правового статуса не произойдет, мигранты обязаны выехать за границу, подчеркнул он.