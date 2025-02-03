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13:42, 3 февраля 2025Россия

Нелегальным мигрантам назвали последний день их законного пребывания в России

Замглавы МВД РФ Горовой: Нелегалы обязаны покинуть Россию после 30 апреля
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Апрель станет последним месяцем законного пребывания в России мигрантов-нелегалов. Об этом заявил в интервью радиостанции «Комсомольская правда» первый замминистра внутренних дел Александр Горовой.

Он напомнил, что иностранцы могут урегулировать свои вопросы, связанные с их правовым статусом на территории России, до 30 апреля 2025 года. Если в указанный срок этого не произойдет, мигранты обязаны выехать за границу, подчеркнул он.

Таким образом, последним допускаемым днем нахождения нелегалов в стране станет 30 апреля. Какие меры воздействия будут применяться к тем мигрантам, которые не смогут урегулировать свой статус и не покинут страну в указанный срок, замглавы МВД не уточнил.

Также Горовой назвал число иностранцев, прибывших в Россию в 2024 году. По его данным, речь идет о 9,5 миллиона человек. Названная цифра на 4,5 процента превышает аналогичный показатель годом ранее, отметил он.

ЖЗЛ
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