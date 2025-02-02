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22:13, 2 февраля 2025Россия

Число въезжающих в Россию иностранцев выросло

Замглавы МВД Горовой заявил, что в РФ в 2024 году въехало 9,5 млн иностранцев
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

В 2024 году в Россию прибыли 9,5 миллиона иностранных граждан, что на 4,5 процента больше год к году. Об этом заявил первый замминистра внутренних дел РФ Александр Горовой в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

Горовой подчеркнул, что численность иностранцев, проживающих на территории страны, достигла 6,3 миллиона человек — это на пять процентов превышает показатели 2023 года. Кроме того, он отметил преобладание среди них женщин и детей.

Ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин заявил, что в России режим высылки незаконных мигрантов заработает с 5 февраля. «Эта мера направлена на повышение безопасности», — заявил парламентарий.

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