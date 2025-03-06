В России зафиксировали рекордный приток мигрантов

РБК: в России установлен номинальный рекордный приток мигрантов с 1995 года

По итогам 2024 года миграционный прирост в России составил 568,5 тысячи человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В докладе также указывается, что миграционный прирост на 95,4 процента компенсировал естественную убыль населения. Ранее такой миграционный прирост в России зафиксировали в 1995 году и составлял 599 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в России повысился в январе впервые с декабря 2023 года, достигнув 2,4 процента после того, как три месяца подряд составлял рекордно низкие 2,3 процента. До этого с июля по сентябрь 2024 года показатель достигал нынешних 2,4 процента, что также было историческим минимумом.