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06:06, 6 марта 2025Россия

В России зафиксировали рекордный приток мигрантов

РБК: в России установлен номинальный рекордный приток мигрантов с 1995 года
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: РИА Новости / Александр Кряжев

По итогам 2024 года миграционный прирост в России составил 568,5 тысячи человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Росстата.

В докладе также указывается, что миграционный прирост на 95,4 процента компенсировал естественную убыль населения. Ранее такой миграционный прирост в России зафиксировали в 1995 году и составлял 599 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что уровень безработицы в России повысился в январе впервые с декабря 2023 года, достигнув 2,4 процента после того, как три месяца подряд составлял рекордно низкие 2,3 процента. До этого с июля по сентябрь 2024 года показатель достигал нынешних 2,4 процента, что также было историческим минимумом.

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