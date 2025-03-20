Украинцы должны узаконить свое пребывание в России или уехать. Путин дал на это почти полгода

Путин обязал незаконно находящихся в РФ украинцев покинуть страну до 10 сентября

Украинские граждане, находящиеся на территории России, теперь должны либо выехать из страны, либо легализоваться. Указ в четверг, 20 марта, подписал президент Владимир Путин.

Нормы вводятся в рамках совершенствования мер по урегулированию миграции.

На фоне этого было решено, что украинцы, которые не имеют законных оснований для пребывания в стране, должны уехать из России до 10 сентября 2025 года. При этом существует и альтернативный вариант — можно легализировать правовое положение на территории России.

МВД, в свою очередь, необходимо отказаться от привлечения к ответственности за несоблюдение режима пребывания в РФ тех граждан Украины, кто прошел дактилоскопию, фотографирование и медосвидетельствование. Минздрав же должен до сентября 2025 года провести медосвидетельствование граждан Украины.

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Украинцам дали время на решение

В России с 5 февраля вводится режим высылки нелегальных мигрантов. Указ был подписан еще в конце декабря.

Те лица, кто не сдал биометрию, не прошел тест на наркотики и инфекции, не сдал экзамен по русскому и истории, а также не оплатил задолженности, должны выехать из России до 30 апреля 2025 года. При этом отдельно было сказано, что для тех иностранных граждан, которые заключили контракт с ВС РФ на службу в воинских формированиях, сделают послабления. В остальном успешно сдавшим все проверки лицам разрешено узаконить свое пребывание в стране.

Исходя уже из нового указа, можно сделать вывод, что гражданам Украины выделили дополнительное время для легализации в стране. На это им дано почти полгода.

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В России предложили ввести полный запрет на въезд мигрантам

В конце декабря 2024 года был подписан закон о запрете приема детей мигрантов без знания языка в школы. Таким образом, теперь зачисление будут оформлять только после сдачи такого экзамена.

В то же время глава Совета по правам человека Валерий Фадеев предложил открыть классы для детей мигрантов, чтобы те могли подтягивать знания под новые требования, в особенности по русскому. Иначе же, счел Фадеев, такие дети будут лишь «болтаться где попало» и постепенно втягиваться в криминал, так и не став частью российского общества.

Несмотря на и так вводимые критерии, глава ЛДПР Леонид Слуцкий предложил и вовсе ввести полный запрет на въезд мигрантов. «Если мы хотим безопасности, если мы предвидим возможные многотысячные акции приехавших религиозных фанатиков (…), надо принимать срочные меры», — сказал он.

Слуцкий также настоял на том, чтобы эта мера была введена по меньшей мере до конца 2025 года, так как число мигрантов в России превысило критическую массу. Парламентарий добавил, что стране необходима четкая стратегия миграционной политики, в основе которой должны лежать интересы граждан России, их безопасность и социальная защищенность.

На фоне этого в марте президент России также призывал принять концепцию миграционной политики в РФ в 2025-м. Российский лидер отмечал, что заняться этим вопросом надо как можно быстрее: пресекать каналы нелегальной миграции и активно использовать возможности миграционного контроля. В то же время в Россию стоит привлекать тех иностранцев, кто разделяет ее ценности.