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17:27, 30 декабря 2024Россия

Нелегальных мигрантов обязали покинуть Россию

Путин подписал указ о выдворении нелегальных мигрантов из России до 30 апреля
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Евгений Разумный/Коммерсантъ

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласного которому мигранты, находящиеся в стране незаконно, должны покинуть пределы РФ в срок до 30 апреля или урегулировать свое правовое положение до указанного срока.

Согласно документу, покинуть страну обяжут тех, кто не сдал биометрию, не прошел тест на наркотики и инфекции, не сдал экзамен по русскому языку и истории, а также не уплатил задолженности. При этом для тех иностранных граждан, которые заключили контракт о службе в Вооруженных силах РФ или воинских формированиях, будут сделаны послабления.

Миграционный режим высылки вводится в России с 5 февраля 2025 года, сказано в указе. МВД получит право высылать мигрантов без решения суда.

Ранее Путин подписал закон о запрете брать в школы детей мигрантов без знания русского языка. Так, зачисление будет происходить только после сдачи соответствующего экзамена.

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