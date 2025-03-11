В Екатеринбурге толпа иностранцев снесла дверь в миграционном центре МВД

В Екатеринбурге во вторник, 11 марта, толпа иностранцев устроила давку на входе в миграционный центр МВД на улице Сулимова. В результате дверь не выдержала натиска мигрантов и слетела с петель. В сети появилось видео произошедшего.

Мигранты пытались пролезть ко входу в здание через забор

На опубликованных кадрах видна огромная толпа иностранцев из нескольких десятков человек у здания миграционного центра на улице Сулимова в Екатеринбурге. При этом не все из желающих попасть в миграционный центр спокойно стояли в очереди: некоторые пытались пролезть ко входу через ограждения на крыльце. Их толпа освистала. «Блин, дверь сломали, е-мое», — сказал голос за кадром.

«В миграционном центре на Сулимова в Екатеринбурге сегодня утром толпа снесла дверь с петель в прямом смысле этого слова», — говорится в подписи к опубликованному ролику в Telegram-канале «Безумный Екб».

На место происшествия направили наряд полиции

Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что в связи с произошедшим к зданию миграционного центра на улице Сулимова был направлен наряд полиции. Правоохранители примут необходимые меры реагирования, уточнил он.

Кроме того, Горелых рассказал, что в скором времени миграционный центр переедет в новые, более просторные помещения. «В мае-июне текущего года данное учреждение для более качественного обслуживания граждан переедет в два новых здания по ул. Кислородной, 8», — заявил он.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Толпы мигрантов регулярно собираются у миграционных центров Екатеринбурга

Как отмечает Ura.ru, очереди на Сулимова собираются регулярно. Впрочем, толпы иностранцев замечают и у других миграционных центров города. Так, в феврале десятки мигрантов на Вторчермете окружили здание полиции и попали на видео. Одна из местных жительниц предположила, что это связано с тем, что иностранцам нужно подтвердить вид на жительство в России. При этом специализированный отдел для них работает только два раза в неделю в течение двух часов.

Также толпа была замечена у миграционного центра в Екатеринбурге в день, когда иностранцы могли сдать экзамен по русскому языку. Тогда внутри здания собралось около 300 граждан, еще около 100 ожидали своей очереди на улице.

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

В России рекордно вырос поток мигрантов

В 2024 году в России был установлен номинальный рекордный приток мигрантов с 1995 года. Это стало известно из данных Росстата.

Так, по информации ведомства, в прошлом году миграционный прирост в стране составил 568,5 тысячи человек. В 1995 году этот показатель составлял 599 тысяч человек. Отмечается, что приток мигрантов на 95,4 процента компенсировал естественную убыль населения.